Более 8 часов спасатели эвакуировали туристку с высокогорного озера в Сочи

Ночью 19 августа спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали на помощь туристке, отправившейся в одиночный поход на озеро Голубое в районе Красной Поляны.

К озеру туристка шла по хребту Аибга с пика одного из горных курортов. Свой поход в МЧС женщина не регистрировала. Женщина дошла до Голубого озера и поняла, что не успеет вернуться обратно до темноты.

Палатки с собой у туристки не было, телефон почти разрядился, пауэрбанка с собой походница тоже не взяла. Женщина не смогла идти в темноте и через службу 112 вызвала спасателей.

Дежурная смена Южного РПСО на внедорожнике доехала на до Энгельмановых полян, дальше спасатели пошли пешком. Женщину обнаружили на высоте около 2,2 тыс. метров над уровнем моря.

Спасатели вывели 35-летнюю жительницу Самары из горной местности и на машине доставили в поселок Красная Поляна, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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