Две туристки из Санкт-Петербурга застряли ночью на «Орлиных скалах» в Сочи

Две девушки обратились к спасателям МЧС за помощью вечером 15 августа.

Туристки были в районе смотровой площадки на «Орлиных скалах». Они не успели выйти из леса до наступления темноты и побоялись идти дальше.

Девушки рассказали, что шли через Агурское ущелье к статуе Прометея. Фотографируясь на водопадах, они забыли про время, поэтому не смогли уложиться до наступления темноты.

Спасатели нашли туристок и вывели из леса, после чего доставили в городскую черту. Известно, что обе девушки приехали в Сочи из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: отец с сыном решили забраться на гору и заблудились в лесах Сочи.