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Две туристки из Санкт-Петербурга застряли ночью на «Орлиных скалах» в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-turistki-iz-sankt-peterburga-zastryali-nochyu-na-orlinyh-skalah-v-sochi
Две туристки из Санкт-Петербурга застряли ночью на «Орлиных скалах» в Сочи
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Две девушки обратились к спасателям МЧС за помощью вечером 15 августа.

Туристки были в районе смотровой площадки на «Орлиных скалах». Они не успели выйти из леса до наступления темноты и побоялись идти дальше.

Девушки рассказали, что шли через Агурское ущелье к статуе Прометея. Фотографируясь на водопадах, они забыли про время, поэтому не смогли уложиться до наступления темноты.

Спасатели нашли туристок и вывели из леса, после чего доставили в городскую черту. Известно, что обе девушки приехали в Сочи из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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