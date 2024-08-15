Отец с сыном решили забраться на гору и заблудились в лесах Сочи

Днем 15 августа в МЧС поступило сообщение, что в горнолесной местности Лазаревского района заблудились два человека.

В спасательную службу позвонил мужчина и рассказал, что он вместе со своим 13-летним сыном хотел подняться на гору, которая находится недалеко от улицы Новая. Сойдя с тропы, туристы наткнулись на буреломы и колючие кусты ежевики, заблудились и не могли самостоятельно вернуться.

Мужчина отправил спасателям данные геолокации. По координатам заблудившихся нашли— они находились в километре от автомобильной дороги. Отцу с сыном помогли спуститься в городскую черту.

Туристы приехали на отдых в Сочи из Псковской области, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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