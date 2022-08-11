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Спасатели напомнили жителям Кубани об опасности купания в неустановленных местах

Общество
11.08.2022 11:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-napomnili-zhitelyam-kubani-ob-opasnosti-kupaniya-v-neustanovlennyh-mestah
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодарском крае стоит жара, люди проводят много времени у водоемов. Спасатели на пляжах работают в усиленном режиме.

Однако отдыхающие купаются не только в организованных местах и порой выбирают тихие и непроверенные. Особенно опасно, когда к таким водоемам приближаются дети.

«Важно не оставлять без присмотра детей, не употреблять спиртные напитки, не купаться в неустановленных местах, а только там, где разрешено и обследовано дно, то есть в допущенных к эксплуатации. Просим вас соблюдать меры безопасности. Всем следует помнить необходимые правила поведения у воды», — сообщил и. о. руководителя Краснодарского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Есауленко.

В крае действуют более 500 пляжей. Из такого многообразия можно выбрать место по карману. Так что не стоит испытывать судьбу, ныряя в воду там, где есть табличка «Купание запрещено».

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