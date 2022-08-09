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Отдыхай с умом: Минздрав напомнил туристам о правилах безопасного загара

Общество
09.08.2022 09:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/otdyhaj-s-umom-minzdrav-napomnil-turistam-o-pravilah-bezopasnogo-zagara
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

По словам специалистов, перед тем как оголяться под прямыми лучами солнца, следует проконсультироваться с дерматологом. Ведь если на теле есть родинки, принимать солнечные ванны может быть опасно.

Также противопоказанием к загару может стать прием некоторых лекарств, например, антибиотиков и гормональных препаратов. От солнца стоит укрываться беременным женщинам, особенно на первом–втором триместре. Повышение температуры тела может привести к нарушениям в развитии нервной системы ребенка.

Кроме того, у детей до трех лет кожа намного тоньше, чем у взрослых, поэтому их нужно особенно беречь от ожогов. Для безопасного пребывания на пляже всем без исключения нужны солнцезащитный крем, головной убор, питьевая вода и антисептик для обработки рук перед приемом пищи.

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