Отдыхай с умом: Минздрав напомнил туристам о правилах безопасного загара
Общество
09.08.2022 09:37
По словам специалистов, перед тем как оголяться под прямыми лучами солнца, следует проконсультироваться с дерматологом. Ведь если на теле есть родинки, принимать солнечные ванны может быть опасно.
Также противопоказанием к загару может стать прием некоторых лекарств, например, антибиотиков и гормональных препаратов. От солнца стоит укрываться беременным женщинам, особенно на первом–втором триместре. Повышение температуры тела может привести к нарушениям в развитии нервной системы ребенка.
Кроме того, у детей до трех лет кожа намного тоньше, чем у взрослых, поэтому их нужно особенно беречь от ожогов. Для безопасного пребывания на пляже всем без исключения нужны солнцезащитный крем, головной убор, питьевая вода и антисептик для обработки рук перед приемом пищи.
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