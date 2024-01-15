Спасатели на носилках эвакуировали пьяного мужчину из заброшенного дома в Сочи

Инцидент произошел 14 января в горах Лазаревского района. Спасенному мужчине потребовалась помощь медиков.

Днем ранее 31-летний турист из Челябинской области выпил много алкоголя и пошел гулять по сочинским горам. Он забрался в недостроенный дом и уснул там на третьем этаже. На следующий день он не смог самостоятельно покинуть дом из-за болей в спине и обратился за помощью в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели смогли попасть в дом только с помощью специальной лестницы. Для того, чтобы эвакуировать мужчину, они навели наклонную переправу. Его спустили вниз на носилках по веревкам.

У спасенного мужчины была травма поясничного отдела. Его передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: спасатели вывели из леса 7 мотоциклистов, ища пропавших людей в Абинском районе. Это произошло вечером 3 января во время поисково-спасательных работ в окрестностях станицы Шапсугской.