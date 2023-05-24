Спасатели ликвидируют последствия сильнейшего града в Лабинском и Мостовском районах

Вечером на юго-востоке Краснодарского края прошел сильный дождь с градом. По данным синоптиков, диаметр выпавших градин составил от 3 до 6 см.

В станице Зассовской бурные потоки воды забили ветками проход под мостом на ручье Эрастов. Ночью спасатели расчистили водопропускные сооружения.

Сильнейший град повредил кровлю частных домов в поселке Мостовском. Спасатели Псебайского отряда выполнили временный ремонт шиферной кровли в 10 домах при помощи монтажной пены.

В селе Гофицком спасатели баграми расчистили систему отвода воды от заторов и распилили упавшие деревья. Эвакуации жителей на подтопленных территориях не потребовалось.

Кроме того, спасатели откачали воду на придомовых территориях в Лабинске и станице Зассовской, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».