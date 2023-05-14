Спасатели ежедневно патрулируют водоемы Краснодара

Сотрудники краснодарской Службы спасения ежедневно патрулируют водоемы и прибрежные территории и проводят профилактические беседы с жителями. У водоемов организовали сезонные водно-спасательные посты.

Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин напомнил, что купаться в водоемах на территории Краснодара, в том числе в реке Кубань, запрещено.

«Состояние воды не соответствует требованиям СанПиН. В реке сильное течение, опасные водовороты. При отдыхе на берегу недопустимо заходить в воду и оставлять детей без присмотра», — сказал Казликин.

Помимо патрулирования водоемов, краснодарские спасатели продолжают профилактическую работу по соблюдению горожанами требований противопожарного режима. Они проводят беседы с жителями, проверяют исправность гидрантов и состояние подъездов к ним.

За неделю краснодарские спасатели не раз приходили на помощь жителям города. Они помогали ликвидировать последствия ДТП, откачивать дождевую воду и вытащили из колодца трех щенков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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