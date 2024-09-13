Спасатели эвакуировали туристку, сломавшую ногу возле водопада в горах Сочи

Специалисты Краснополянского аварийно-спасательного отряда и МЧС России 12 сентября выезжали на помощь туристке в район водопада Кейва.

Пара туристов в возрасте гуляла возле ручья Мельничного. В районе водопада Кейва 65-летняя женщина травмировала ногу и не могла самостоятельно двигаться дальше. Муж пострадавшей обратился за помощью в экстренные службы.

Спасатели нашли туристов и оказали первую помощь пострадавшей. На носилках женщину более полутора километров несли по труднопроходимой местности до служебного автомобиля.

Затем пострадавшую отвезли в Красную Поляну, где передали медицинским работникам, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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