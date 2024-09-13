Направляющийся в Краснодарский край катер потерял управление в Черном море

Судно шло к берегам Краснодарского края из Севастополя днем 12 сентября.

По пути у катера сломался двигатель, из-за волн его начало уносить в открытое море.

Судно обнаружили в 7 милях от берега в районе Феодосийского залива в Крыму сотрудники госинспекции по маломерным судам. На катере было два человека, в медпомощи они не нуждались, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

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