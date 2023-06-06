Спасатели эвакуировали трех жителей из подтопленного дома в Лабинском районе
Происшествия
06.06.2023 09:54
Утром 6 июня помощь спасателей потребовалась жителям станицы Владимирской.
Из дома, подтопленного в результате сильных дождей, спасатели Лабинского отряда «Кубань-СПАС» эвакуировали троих жителей.
Сообщается, что в настоящее время в станице подтопленными остаются 33 придомовых территории и три дома. Уровень реки Неволька повышен, но роста не отмечается.
Уровень реки Кукса в Лабинске превышает опасные отметки. Дождей в настоящее время в районе нет.
Ситуация находится на контроле главы района, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.
Читайте также: два населенных пункта в Мостовском районе остались без сообщения из-за разгула стихии.