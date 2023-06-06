Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Спасатели эвакуировали трех жителей из подтопленного дома в Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-treh-zhitelej-iz-podtoplennogo-doma-v-labinskom-rajone
Спасатели эвакуировали трех жителей из подтопленного дома в Лабинском районе
Фото t.me/mingochskk

Утром 6 июня помощь спасателей потребовалась жителям станицы Владимирской.

Из дома, подтопленного в результате сильных дождей, спасатели Лабинского отряда «Кубань-СПАС» эвакуировали троих жителей.

Сообщается, что в настоящее время в станице подтопленными остаются 33 придомовых территории и три дома. Уровень реки Неволька повышен, но роста не отмечается.

Уровень реки Кукса в Лабинске превышает опасные отметки. Дождей в настоящее время в районе нет.

Ситуация находится на контроле главы района, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: два населенных пункта в Мостовском районе остались без сообщения из-за разгула стихии.

Статьи
Что есть, чтобы отрастить крепкие ногти
Что есть, чтобы отрастить крепкие ногти
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 июня
Почему стоит есть зеленый лук, даже если не хочется
Почему стоит есть зеленый лук, даже если не хочется
10 фактов о болезни Паркинсона
10 фактов о болезни Паркинсона
Зачем Украина пытается выдать предателей и террористов за партизан?
Зачем Украина пытается выдать предателей и террористов за партизан?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях