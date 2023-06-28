Спасатели эвакуировали собаку, которая упала с обрыва около Агурских водопадов в Сочи

Инцидент произошел днем 27 июня в районе Агурских водопадов.

Спасателям позвонили туристы и сообщили о том, что гуляли в лесу с собакой. Между вторым и третьим водопадом пес сорвался с обрыва высотой около 10 м и назад выбраться не смог. Хозяин не смог достать питомца и решил обратиться за помощью.

Пес ожидал помощи на камне у реки. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились к собаке, погрузили ее в транспортировочный мешок, подняли на тропу и передали в руки хозяину, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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