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Запертых в подвале гаража на протяжении года собак спасли в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapertyh-na-protyazhenii-goda-v-podvale-garazha-sobak-spasli-v-krasnodare
Запертых в подвале гаража на протяжении года собак спасли в Краснодаре
Фото "Краснодарских известий"

Животные в плохом состоянии. Они не имели доступа к свежему воздуху, их не выгуливали, окна в помещении отсутствовали.

Четвероногих нашла случайная прохожая, когда услышала болезненный лай.

«К железной калитке гаража были привязаны три истощенные собаки. Проволокой», — рассказала Валентина Грищенко.

Как утверждает женщина, в подвале находилось 11 собак. Девять забрали и отправили на платные передержки, где о них позаботятся. Одна из собак сбежала — ее поймала недобросовестная хозяйка и спрятала. В плену также оказался щенок, плохое состояние которого не позволило транспортировку. По словам Грищенко, хозяйка тоже живет в гараже вместе с дочкой, от попыток помочь отказывается.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой примут законное процессуальное решение.

«Опрошены заявители, ставшие очевидцами и свидетелями факта содержания собак в гараже. Также опрошены представители гаражного кооператива и гражданка, которая содержала указанных животных» — цитируют руководителя пресс-службы УМВД по городу Артема Коноваленко «Краснодарские известия».

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