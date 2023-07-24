Спасатели эвакуировали на вертолете туриста, которого подвели почки в горном озере Сочи. Видео

Инцидент произошел утром 24 июля. В горном приюте «Фишт» на высоте 1,6 км над уровнем моря стало плохо 32-летнему сочинцу.

У мужчины началась острая почечная колика. По его словам, хроническая болезнь обострилась после купания в озере. С собой у туриста были необходимые обезболивающие препараты, однако потребовалась срочная эвакуация в медучреждение.

На вертолете Ка-32 сотрудники МЧС России эвакуировали мужчину на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.

Свой поход в МЧС турист не регистрировал. В составе туристической группы он следовал из Лаго-Наки через приют «Фишт», планируя выйти в районе села Бабук-Аул, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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