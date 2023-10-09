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Спасатели эвакуировали мужчину, упавшего в ущелье в Мостовском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-muzhchinu-upavshego-v-ushhele-v-mostovskom-rajone
Спасатели эвакуировали мужчину, упавшего в ущелье в Мостовском районе
Фото t.me/kubanspas

Несчастный случай произошел 7 октября в районе Соленой балки.

Спасателям позвонили местные жители и сообщили о том, что в ущелье упал их приятель. При падении мужчина получил травмы. Его знакомые погрузили пострадавшего в машину и повезли на встречу спасателям.

Специалисты Псебайского аварийно-спасательного отряда на полпути встретили автомобиль, в котором находился пострадавший. Пострадавшему оказали первую помощь и транспортировали в машину скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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