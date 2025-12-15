Спасатели эвакуировали мужчину, упавшего со скалы в реку в Сочи

Несчастный случай произошел в минувшие выходные. В результате падения в реку турист получил травму плеча.

Мужчину обнаружили в километре от начала экотропы «Ажек» недалеко от слияния рек Агвы и Сочи. Медик ЮРПСО оказала доврачебную помощь 36-летнему туристу, после чего спасатели на носилках донесли его до машины МЧС.

Мужчину доставили на базу спасательного отряда и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: спасатели вынесли женщину с травмой ноги из каньона «Чертовы ворота» в Сочи. Женщина вечером 9 декабря травмировала ногу во время лесной прогулки в каньон «Чертовы ворота» в районе поселка Рассвет и не могла самостоятельно продолжать путь. Она обратилась за помощью к спасателям.

