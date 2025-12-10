Спасатели вынесли женщину с травмой ноги из каньона «Чертовы ворота» в Сочи
Происшествия
10.12.2025 08:39
Женщина вечером 9 декабря травмировала ногу во время лесной прогулки в каньон «Чертовы ворота» в районе поселка Рассвет и не могла самостоятельно продолжать путь. Она обратилась за помощью к спасателям.
Спасатели МКУ «Служба спасения города Сочи» прибыли к пострадавшей и на месте наложили на поврежденную ногу тугую повязку. Затем на носилках перенесли женщину к автомобилю скорой помощи, где передали ее врачам, сообщили в Telegram-канале службы спасения Сочи.
Для того, чтобы получить экстренную помощь, можно обратиться по номеру 112 или к оперативному дежурному Сочинской службы спасения по телефону 8(938) 441-10-20.
Читайте также: в Сочи спасатели вывели из леса мужчину, который решил пойти коротким путем по лесной тропе, сбился с маршрута и заблудился в зарослях ежевики.