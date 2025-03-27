Спасатели эвакуировали мужчину с переломами и ранами из-под ж/д моста в Туапсе

Очевидцы заметили мужчину, лежащего без сознания под железнодорожным мостом возле пансионата «Весна».

Информация о человеке без признаков жизни поступила дежурному Ситуационного центра. К пансионату выехали бригада спасателей и оперативные службы.

По прибытии специалисты установили, что мужчина жив, однако имеет многочисленные травмы. У него зафиксировали кровоподтеки, раны и переломы.

Пострадавшему оказали первую помощь и остановили кровотечение. Затем его транспортировали на жестком щите к автомобилю скорой помощи и передали медикам, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района в Telegram.

Читайте также: спасатели помогли маме с тремя напуганными детьми спуститься с горы в Геленджике. Инцидент произошел 23 марта в Сафари-парке города-курорта. Женщина и трое детей решили погулять по территории парка и поднялись по канатной дороге. Во время подъема ребята испугались высоты. Возвращаться с прогулки таким же образом дети отказались.

Подпишись, здесь всегда интересно.