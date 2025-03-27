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Спасатели эвакуировали мужчину с переломами и ранами из-под ж/д моста в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-muzhchinu-s-perelomami-i-ranami-iz-pod-zh-d-mosta-v-tuapse
Спасатели эвакуировали мужчину с переломами и ранами из-под ж/д моста в Туапсе
Фото t.me/tuapseregionadm

Очевидцы заметили мужчину, лежащего без сознания под железнодорожным мостом возле пансионата «Весна».

Информация о человеке без признаков жизни поступила дежурному Ситуационного центра. К пансионату выехали бригада спасателей и оперативные службы.

По прибытии специалисты установили, что мужчина жив, однако имеет многочисленные травмы. У него зафиксировали кровоподтеки, раны и переломы.

Пострадавшему оказали первую помощь и остановили кровотечение. Затем его транспортировали на жестком щите к автомобилю скорой помощи и передали медикам, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района в Telegram.

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