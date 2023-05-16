Спасатели эвакуировали из леса жительницу Краснодара, сломавшую ногу во время похода

Жительница Краснодара с мужем 16 мая отправилась в лес в район поселка Тхамаха в Северском районе.

Во время прогулки по лесу женщина сломала ногу и самостоятельно передвигаться не смогла, ей потребовалась помощь спасателей. В 13:30 пострадавшую обнаружили спасатели Краснодарского отряда «Кубань-СПАС». Пострадавшая находилась в лесу у реки Шебш в 6 км севернее поселка Тхамаха.

Женщине наложили вакуумную шину. Спасатели на жестких носилках 4 км несли ее по сложному горно-лесному рельефу в поселок. Там туристку передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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