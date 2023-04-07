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Спасатели эвакуировали 35 человек при пожаре в многоэтажке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-35-chelovek-pri-pozhare-v-mnogoetazhke-v-krasnodare
Спасатели эвакуировали 35 человек при пожаре в многоэтажке в Краснодаре
Фото t.me/chpkrasnodara

Сообщение о возгорании в проезде Вишневом поступило в экстренные службы 7 апреля в 17:27.

Пожарные прибыли на место в 17:37 и установили, что возгорание площадью 10 кв. м произошло на 4 этаже многоэтажного дома. В 17:49 пожар локализовали, в 17:57 полностью потушили.

Из здания эвакуировали 35 человек, еще троих спасли. В тушении пожара участвовали 26 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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