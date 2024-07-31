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Спасатели достали ногу мальчика, застрявшую между сидениями в поликлинике Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-dostali-nogu-malchika-zastryavshuyu-mezhdu-sideniyami-v-poliklinike-anapy
Спасатели достали ногу мальчика, застрявшую между сидениями в поликлинике Анапы
Фото t.me/kubanspas

Спасатели Анапского аварийно-спасательного отряда 31 июля выехали в детскую поликлинику, чтобы помочь 7-летнему мальчику.

По данным спасателей, мальчик пришел с родителями в поликлинику. Пока ребенок ждал свой очереди к врачу, он сел боком и просунул ногу между металлических сидений. Вытащить ногу мальчик не смог, поэтому пришлось обратиться за помощью в службу спасения.

Спасатели прибыли на место и при помощи гидравлического инструмента раздвинули металлическую конструкцию, после чего высвободили ногу ребенка. Медицинская помощь мальчику не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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