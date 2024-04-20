Спасатели 8 часов искали туриста в шортах в горах Красной Поляны

Турист из Москвы отправился в одиночный поход по склону горы Ачишхо.

Мужчина не рассчитал, что тропа выше в горах будет в снегу, поэтому решил отправиться в шортах и кроссовках до Хмелевских озер. Когда тропу перестало быть видно под снегом, турист сошел с маршрута и оказался на скользком крутом склоне.

Продолжить идти самостоятельно мужчина не смог, поэтому обратился к спасателям — отправил данные своей геолокации. Он находился на высоте около 1,5 тыс. метров.

Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО обнаружили заблудившегося. При помощи альпинистского снаряжения они помогли ему спуститься с крутого снежного склона, после чего вывели на тропу и сопроводили до служебного автомобиля. Мужчину вывезли из леса в поселок Красная Поляна. Медицинская помощь ему не потребовалась.

На отдых в Сочи 33-летний мужчина приехал из Москвы, поход он не регистрировал, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

Читайте также: две пожилые женщины с собакой заблудились в горах Сочи.