Две пожилые женщины с собакой заблудились в горах Сочи

Случай произошел накануне в Хостинском районе курорта. Две женщины в возрасте 76 и 78 лет пошли гулять к склону горы Ахун.

Пенсионерки вместе с собакой сошли с тропы и не смогли вернуться обратно. Они поняли, что заблудились и обратились за помощью в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели нашли в лесу заблудившихся пенсионерок и вернули их родственникам, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: семейная пара заблудилась в горах Сочи, доверившись навигатору. Семейная пара отправилась на смотровую площадку на горе Джималте по навигатору в телефоне, который утверждал, что дорога на гору займет всего 40 минут.