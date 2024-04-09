Семейная пара заблудилась в горах Сочи, доверившись навигатору

Спасателям МЧС в апреле поступило сообщение о том, что ночью в горах заблудились мужчина и женщина.

По данным спасателей, семейная пара отправилась на смотровую площадку на горе Джималте по навигатору в телефоне, который утверждал, что дорога на гору займет всего 40 минут. Когда наступил вечер, местные жители пытались убедить туристов не вернуться назад и возобновить подъем с утра.

«Даже закончившаяся тропа не вразумила туристов. В итоге они оказались на вершине и в темноте. Без фонарей, еды и воды. Пришлось звонить в 112. Переданные спасателям координаты оказались неверными», — сообщает пресс-служба МЧС России.

Благодаря опыту и знанию местности за 2 часа спасатели нашли заблудившихся туристов, для этого пришлось пройти 6,5 км.

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