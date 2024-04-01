На Кубани спасатели эвакуировали туриста, сломавшего руку при падении с обрыва

Спасателям Псебайского АСО 31 марта поступило сообщение о том, что около села Соленое в окрестностях водопада Кызыл-Бек в Мостовском районе мужчина упал с обрыва высотой около 12 м.

Житель Мостовского района вместе с женой отправился на прогулку к водопаду. Мужчина подошел близко к краю ущелья, поскользнулся и упал вниз. При падении турист получил травмы, ему требовалась помощь спасателей.

Спасатели прибили на место происшествия. Пострадавшим оказался крупный мужчина весом около 120 кг, поэтому потребовалось подкрепление. Двое спасателей спустились к упавшему, зафиксировали его на носилках и приступили к подъему. Наверху пострадавшего ждал медик, который оказал туристу первую помощь.

Мужчина отказался от транспортировки на носилках и пошел сам. У него диагностировали открытый перелом руки и повреждение ребер. Спасатели сопроводили пострадавшего к автомобилю скорой помощи и передали врачам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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