Спасатели 5 км несли на носилках по лесу травмированного мотоциклиста на Кубани

Инцидент произошел 21 апреля в горах Апшеронского района. Мужчина катался на мотоцикле по лесным тропинкам и рухнул в районе озера Самурского.

При падении мотоциклист ушиб ребра и серьезной повредил ногу, но остался в сознании. Он не мог продолжить путь самостоятельно и обратился за помощью в службу спасения.

Сотрудники Апшеронского АСО вскоре прибыли на место и нашли пострадавшего. Травмированному мотоциклисту оказали первую помощь. С

Спасатели несли мужчину на носилках по труднопроходимой местности в лесу около 5 км. Затем его передали медикам службы скорой помощи, сообщает пресс-службы «Кубань-СПАС».

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