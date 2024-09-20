Спасатель Штыб дал советы на случай подозрительных ситуаций в квартире у соседей

Если в соседней квартире посторонний запах, скулят питомцы, а соседи не отвечают на звонки, не стоит самостоятельно вскрывать квартиру и входить в нее.

Спасатель Максим Штыб объяснил, что в таком случаев надо обратиться именно в полицию. По его словам, даже спасатели не могут вскрыть дверь без присутствия правоохранителей.

«Юридически вы не имеете права входить в помещение без согласия хозяев. А если там совершенно преступление, а если из квартиры что-то ценное пропало, а ваши следы там остались?» — предостерег специалист.

Если чувствуется запах гари, надо звонить по номеру 112, рассказал эксперт. В этом случае в первую очередь прибудут пожарные.

«Спасатели, если есть угроза жизни и здоровью, имеют право вскрывать квартиру без присутствия полицейских, диспетчер разберется, какие еще службы еще необходимы», — цитирует спасателя радио Sputnik.

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