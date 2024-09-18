Адвокат Данильченко рассказала, что делать, если ребенка исключают из школы

У каждого учебного заведения в России есть собственный устав. В случае его несоблюдения, к ученикам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, например, выговор или отчисление из учреждения.

За несколько нарушений устава школа имеет право исключить ученика, достигшего возраста 15 лет, отметила адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко. Такое решение применяется, если другие меры не помогли, а поведение ученика сказывается на других учащихся.

Юрист рассказала, что решение об исключении можно обжаловать в комиссии по урегулированию споров. Вердикт комиссии — обязателен для всех. При ее отрицательном решении надо принять меры для зачисления ребенка в новую школу. Для этого следует получить справку о его обучении.

«Решение комиссии также может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. То есть в суде», — цитирует специалиста радио Sputnik.

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