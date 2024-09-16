Нутрициолог Панова рассказала, как правильно собрать обед в школу

Эксперт назвала пять правил сбора ланч-бокса для школьников.

Нутрициолог Ольга Панова отметила, что первое правило состоит в том, что еда должна быть любимой для ребенка. По ее словам, правильному питанию в этом случае учить неуместно. Так, если он любит пиццу, то стоит сделать ее на основе творожного теста, если чипсы, нужно положить овощные с малым числом соли.

«Любимый перекус останется любимым, если с вечера вместе с ребенком продумать, что туда положить, привлечь его к этому процессу. Так он не забудет ланч-бокс», — посоветовала эксперт.

Второе правило — безопасность перекуса, подчеркнула Панова. Так, не стоит класть творог и йогурты. В качестве альтернативы подойдет молоко в упаковке 200 гр. с трубочкой, которое не портится до вскрытия.

Третье правило — еда должна быть на один укус для удобства ребенка. По словам нутрициолога, подойдут маленькие бутерброды, канапе, нарезанные яблоки, политые соком лимона, чтобы не темнели. Также важно, чтобы еда не пачкала ребенка.

Четвертое правило — у ребенка всегда должна быть вода, даже если в школе есть кулер.

«Если он захочет пить, то вода всегда должна быть под рукой, например, в спортивной бутылке, которая не протечет», — порекомендовала специалист.

Пятое правило — положить чуть больше еды в ланч-бокс, чтобы ребенок мог поделиться. Так, если это пицца, то ее следует порезать на кусочки и проложить пергаментом для удобства.

«Если еды положить чуть больше, ребенок поделится и, возможно, заведет новых товарищей. Это укрепление социальных связей и налаживание общения с коллективом», — цитирует нутрициолога радио Sputnik.

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