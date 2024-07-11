Диетолог Белоусова рассказала, какие виды протеиновых батончиков бесполезны

В рационе обязательно должно быть достаточно количество белка, его дефицит значительно влияет на здоровье человека.

Врач-диетолог Анна Белоусова отметила, что норма потребления белка для здорового человека – 1 г/кг веса в сутки. При дефиците возможно мышечное истощение, в том числе истощение скелетных мышц, может быть миокард со всеми вытекающими последствиями, а также сниженный иммунитет.

«Могут быть какие-то кожные поражения, антираковый иммунитет также нуждается в хорошем количестве белка. На фоне белковой недостаточности ухудшается состояние волос», ― добавила она.

Не все протеиновые батончики могут восполнить содержание белка, поскольку не все они полезны. Так, их часто производят из крупы с добавлением изолированного протеина, который зачастую получают из молочных продуктов или сои.

«Чаще всего добавляют соевый протеин. Но такие батончики из-за крупы и бобовых могут затруднять усвоение кальция, и тогда страдает костная система», ― рассказала эксперт.

При выборе батончика следует обратить внимание, какого происхождения протеин, посоветовала специалист. Так, хорошо усваивается белок животного происхождения, в отличие от растительного.

«Если в батончике, допустим, соевый протеин и какие-то зерновые, то это в результате получается больше углеводистый продукт. Белка может быть много, а толку от такого белка мы получаем очень мало», ― объяснила врач.

По словам диетолога, хорошо усваивается и молочный белок, поскольку в нем все аминокислоты, которые за собой подтягивают белок из круп и зерновых

«Этот продукт будет уже не углеводистый, а белково-углеводистый. На это обязательно надо обращать внимание, иначе это просто будут выброшенные деньги», ― цитирует Белоусову радио Sputnik.

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