Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Помидоры и картофель: эксперты назвали опасные для организма популярные овощи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pomidory-i-kartofel-eksperty-nazvali-opasnye-dlya-organizma-populyarnye-ovoshhi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Помидоры и картофель: эксперты назвали опасные для организма популярные овощи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Не все овощи одинаково полезны, а некоторыми не стоит и злоупотреблять. В список овощей, способных навредить, попали консервированный зеленый горошек, помидоры и картофель, а также свекла, капуста и баклажаны.

Согласно исследованиям диетологов, консервированный зеленый горошек не следует употреблять свыше трех-четырех столовых ложек в день, в ином случае возможны сильное газообразование и жировая дистрофия печени. Из-за большого содержания сахара и соли от продукта стоит отказаться людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы.

Помидоры противопоказаны людям, страдающим от подагры, поскольку они могут вызвать приступы заболевания. Также томаты нужно употреблять умеренно при язве желудка и 12-перстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью, а в период обострения их следует исключить из рациона.

Картофель негативно влияет на нервную систему. Свекла затрудняет усвоение кальция, а также повышает кислотность желудка и может негативно влиять на диабетиков из-за большого содержания сахара. Капусту лучше не употреблять при нарушениях работы ЖКТ, а в кожуре баклажана аккумулируется соланин, сообщает 360.ru, ссылаясь на 74.ru.

Читайте также: кулинарный блогер Ярцева рассказала, как лучше варить овощи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях