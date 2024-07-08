Помидоры и картофель: эксперты назвали опасные для организма популярные овощи

Не все овощи одинаково полезны, а некоторыми не стоит и злоупотреблять. В список овощей, способных навредить, попали консервированный зеленый горошек, помидоры и картофель, а также свекла, капуста и баклажаны.

Согласно исследованиям диетологов, консервированный зеленый горошек не следует употреблять свыше трех-четырех столовых ложек в день, в ином случае возможны сильное газообразование и жировая дистрофия печени. Из-за большого содержания сахара и соли от продукта стоит отказаться людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы.

Помидоры противопоказаны людям, страдающим от подагры, поскольку они могут вызвать приступы заболевания. Также томаты нужно употреблять умеренно при язве желудка и 12-перстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью, а в период обострения их следует исключить из рациона.

Картофель негативно влияет на нервную систему. Свекла затрудняет усвоение кальция, а также повышает кислотность желудка и может негативно влиять на диабетиков из-за большого содержания сахара. Капусту лучше не употреблять при нарушениях работы ЖКТ, а в кожуре баклажана аккумулируется соланин, сообщает 360.ru, ссылаясь на 74.ru.

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