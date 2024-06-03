Кулинарный блогер Ярцева рассказала, как лучше варить овощи

Часто проводятся споры, в какую воду лучше класть овощи при варке — в холодную или кипящую.

По словам кулинарного блогера Елены Ярцевой, овощи надо класть в кипящую подсоленную воду, а если погружать в холодную, то при нагреве из них быстро уйдут все микроэлементы и витамины.

«Вы получаете в результате практически одну клетчатку. А если вы овощи готовите шоково, кладете их в кипяток, то есть какой-то шанс сохранить витамины и микроэлементы», — объяснила специалист.

Солить воду следует после закипания, рассказала эксперт. Количество соли можно определить, попробовав раствор.

«Если он не пересолен, то и овощи соли возьмут столько, сколько нужно. Соль — это консервант и усилитель вкуса. Без нее будет не очень вкусно, еда станет пресной», — отметила блогер.

Ярцева предостерегла от долгой варки овощей, поскольку теряются полезные элементы. Исключение из этого правила — картофель, остальные овощи должны немного хрустеть, подчеркнула специалист.

«Если вы будете варить недолго, то на тарелке будет не каша, а будет виден каждый овощ — со своим вкусом, пользой, цветом и красотой», — цитирует Ярцеву радио Sputnik.

Читайте также: врач Бережная рассказала, почему нельзя злоупотреблять специями.