«Спартак» разгромил ФК «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ

Команды встретились 6 февраля на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Матч второго тура Зимнего кубка РПЛ завершился победой москвичей — 4:0.

Счет был открыт на 22 минуте, забил Павел Мелешин. На 58 минуте мяч в ворота «быков» отправил полузащитник Антон Зиньковский. На 81 минуте забил Шамар Николсон. И в конце встречи «Спартак» заработал пенальти, который реализовал Бальде Кейта.

Краснодар не смог ничего противопоставить сопернику, матч завершился со счетом 0:4.

В заключительном туре «Краснодар» 11 февраля сыграет с «Ростовом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ФК «Сочи» разгромил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ.