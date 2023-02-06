«Спартак» разгромил ФК «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ
Спорт
06.02.2023 22:05
Команды встретились 6 февраля на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Матч второго тура Зимнего кубка РПЛ завершился победой москвичей — 4:0.
Счет был открыт на 22 минуте, забил Павел Мелешин. На 58 минуте мяч в ворота «быков» отправил полузащитник Антон Зиньковский. На 81 минуте забил Шамар Николсон. И в конце встречи «Спартак» заработал пенальти, который реализовал Бальде Кейта.
Краснодар не смог ничего противопоставить сопернику, матч завершился со счетом 0:4.
В заключительном туре «Краснодар» 11 февраля сыграет с «Ростовом».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ФК «Сочи» разгромил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ.
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