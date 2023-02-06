ФК «Сочи» разгромил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ
Спорт
06.02.2023 20:15
Матч прошел 6 февраля в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Сочинцы забили ростовчанам три безответных мяча.
Голами отметились Никита Бурмистров, Лука Джорджевич и Владислав Сарвели.
На 38 минуте игры «Ростов» остался в меньшинстве после удаления Дениса Терентьева. Но во втором тайме по договоренности вместо него вышел Андрей Лангович.
В заключительных матчах «Сочи» 10 февраля встретится со «Спартаком», а «Ростов» 11 февраля сыграет с «Краснодаром».
Как писал интернет-портал «Кубань 24» в первом туре Зимнего кубка РПЛ «Сочи» проиграл «Краснодару» — 0:1.
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