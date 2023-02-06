ФК «Сочи» разгромил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ

Матч прошел 6 февраля в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Сочинцы забили ростовчанам три безответных мяча.

Голами отметились Никита Бурмистров, Лука Джорджевич и Владислав Сарвели.

На 38 минуте игры «Ростов» остался в меньшинстве после удаления Дениса Терентьева. Но во втором тайме по договоренности вместо него вышел Андрей Лангович.

В заключительных матчах «Сочи» 10 февраля встретится со «Спартаком», а «Ростов» 11 февраля сыграет с «Краснодаром».

Как писал интернет-портал «Кубань 24» в первом туре Зимнего кубка РПЛ «Сочи» проиграл «Краснодару» — 0:1.