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ФК «Сочи» разгромил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-razgromil-rostov-vo-vtorom-ture-zimnego-kubka-rpl
ФК «Сочи» разгромил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ
Фото пресс-службы ФК «Сочи»

Матч прошел 6 февраля в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Сочинцы забили ростовчанам три безответных мяча.

Голами отметились Никита Бурмистров, Лука Джорджевич и Владислав Сарвели.

На 38 минуте игры «Ростов» остался в меньшинстве после удаления Дениса Терентьева. Но во втором тайме по договоренности вместо него вышел Андрей Лангович.

В заключительных матчах «Сочи» 10 февраля встретится со «Спартаком», а «Ростов» 11 февраля сыграет с «Краснодаром».

Как писал интернет-портал «Кубань 24» в первом туре Зимнего кубка РПЛ «Сочи» проиграл «Краснодару» — 0:1.

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