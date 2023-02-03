ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» первом туре Зимнего кубка РПЛ
Спорт
03.02.2023 21:32
Матч первого тура Зимнего кубка РПЛ между ФК «Краснодар» и «Сочи» прошел 3 февраля на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Встреча завершилась победой «быков» — 1:0.
Единственный мяч на 23 минуте матча забил защитник ФК «Краснодар» Кайо.
До конца игры «Сочи» не удалось изменить ситуацию. Кроме того, в концовке встречи арбитр удалил защитника ФК «Сочи» Артема Мещанинова за грубую игру.
Теперь, набравший три очка «Краснодар» 6 февраля встретится с московским «Спартаком».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Сочи» проиграл московскому «Локомотиву» на сборе в Абу-Даби.
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