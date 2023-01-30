ФК «Сочи» проиграл московскому «Локомотиву» на сборе в Абу-Даби

Это первое поражение «Сочи» при новом тренере Курбане Бердыеве.

До перерыва южане забили, но гол не засчитали из-за нарушения правил в атаке. Отличный момент после прострела Сергея Терехова упустил Кристиан Нобоа. А в перерыве тренерский штаб полностью поменял состав.

«Мы провели 45 минут. Могу сказать, что хорошо сыграли. Да, не хватало голов, но пока сборы, тренируемся в двухразовом режиме, ножки тяжелые. Надеюсь, продолжим в таком же ритме и будем готовиться к чемпионату», — сказал игрок ФК «Сочи» Иван Миладинович.

На 66-й минуте «железнодорожники» открыли счет. Сделал это Михаил Щетинин. Сочинцы ответили опасным ударом со штрафного Амира Батырева, с которым справился голкипер «Локо» Илья Лантратов. Дальше несколько раз спас «барсов» Сослан Джанаев, а вот с ударом Вадима Ракова на 74 минуте он не справился. Могли сочинцы проиграть и крупно, но Максим Глушенков попал со стандарта в перекладину. В итоге счет — 0:2.