«Спартак» предложил нападающему ФК «Краснодар» Джону Кордобе трехлетний контракт

ФК «Спартак» договорился с «Краснодаром» по трансферу футболиста сборной Колумбии Джон Кордоба. «Красно-белые» готовы заплатить 16 млн евро за 31-летнего форварда.

Сейчас «Спартак» ведет переговоры с самим Кордобой по личному контракту. Как уточнил «РБ Спорт», футболисту предложили контракт на три года с опцией его продления. И играя за «красно-белых», спортсмену будут платить 3 млн, сообщает 360.ru со ссылкой на аккаунт в соцсети X журналиста Radio Colombia Пипе Сьерра.

Кордоба ранее играл за берлинскую «Герту». В июле 2021 года перешел к «быкам», заключил с ними контракт до лета 2025-го. За «Краснодар» на поле Джон вышел в 91 матче, а всего забил 46 мячей, на его счету — 22 голевые передачи.

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