Сожительницу зарезал на кладбище житель Геленджика

Убийство произошло вечером 11 мая в здании на участке кладбища в селе Дивноморском.

По данным следствия, 68-летний мужчина и его 59-летняя сожительница вместе выпивали на кладбище. В какой-то момент женщина начала оскорблять сожителя, они поссорились. В ходе конфликта мужчина ударил оппонентку ножом в грудь, и пошел спать.

От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия. Проснувшись утром, мужчина сам позвонил в экстренные службы и сообщил о ее смерти.

Возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе следствия мужчина признал вину, его заключили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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