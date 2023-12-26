Создавшего «Масяню» мультипликатора Куваева* объявили в розыск

МВД России ищет мультипликатора Олега Куваева*. О точной статье, по которой разыскивают мужчину, пока неизвестно.

Известно, что в октябре СК РФ возбудил в отношении мультипликатора уголовное дело о призывах к «осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Причиной этому стала публикация видеоролика с персонажем Масяней, поддерживающей ВСУ. Согласно СМИ, мультипликатор нарисовал ролик, в котором Масяня призывает армию РФ сдаваться в плен.

Олег Куваев* дискредитировал ВС РФ, распространял ложную информацию о политике российской власти, участвовал в сборе средств для ВСУ и распространении материалов иностранных агентов. Мультипликатор также попал в реестр иноагентов 22 декабря, сообщает телеканал «360».

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*признан иностранным агентом решением Минюста РФ