Основателя сети ресторанов «Тануки» объявили в федеральный розыск

Об этом стало известно 16 ноября. Информация о розыске Александра Орлова появилась в базе данных МВД России.

Известно, что его разыскивают по уголовной статье, какой именно, пока не уточняется. По неподтвержденным данным источников, Орлова могут подозревать в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере по ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Александр Орлов является основателем сети ресторанов «Тануки» и холдинга Bulldozer Group. Он покинул Россию в начале 2022 года.

В конце прошлого лета он продал доли в своих активах: «Тануки-Краснодар», «Тануки» и «Тануки-Нижний Новгород». До этого он продал арабским инвесторам рестораны в Москве: «Хорошая девочка», «Такахули», «Юг», Eshak и Lou Lou, сообщает «Ъ».

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