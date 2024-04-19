Создать реестр дольменов Большого Сочи планируют к 2026 году в России

На основе наиболее ярких дольменов составят каталог, который будет доступен всем интересующимся историей и археологией людям. Они смогут познакомиться с дольменной культурой, а также увидеть, как выглядели эти мегалиты в формате 3D.

Созданием реестра занимаются сотрудники сектора историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН. Благодаря такому каталогу с использованием геоинформационной системы у специалистов будут сведения о точном месторасположении всех зафиксированных дольменов с указанием их типологии, описанием состояния сохранности, отметил заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории Андрей Кизилов.

«На сегодняшний день на территории Большого Сочи зафиксировано более 400 дольменов. Реестр будет создан до 2026 года», — цитирует Кизилова «ТАСС».

Читайте также: большой дольмен с костями и черепами откопали строители в горах Сочи. Уникальную находку сделали рабочие во время земельных работ с использование спецтехники в Красной Поляне около горы Ачишхо. В земле они обнаружили колодцеобразный дольмен, внутри которого находятся кости и черепа. Предположительно, погребение относится к бронзовому веку.

Обнаруженные в Красной Поляне дольмены законсервировали. Это не единственный дольмен, также обнаружили еще два, но их пока не вскрывали. Ученым еще предстоит выяснить, как все сохранилось. Помогут в этом трехмерная фотосъемка и цифровые технологии. Дольмены ровесники пирамид. Сегодня в мире около 9 тыс. подобных памятников. В России они расположены в основном на территории Черноморского побережья Кубани.