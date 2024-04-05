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Большой дольмен с костями и черепами откопали строители в горах Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshoj-dolmen-s-kostyami-i-cherepami-otkopali-stroiteli-v-gorah-sochi
Большой дольмен с костями и черепами откопали строители в горах Сочи
Фото t.me/sochigeograf

Уникальную находку сделали рабочие во время земельных работ с использование спецтехники в Красной Поляне около горы Ачишхо.

В земле они обнаружили колодцеобразный дольмен, внутри которого находятся кости и черепа. Предположительно, погребение относится к бронзовому веку (3 — 1,2 тыс. лет до нашей эры).

«Кости и черепа хорошо сохранились и представляют большой научный интерес», — говорится в Telegram-канале Сочинского географического общества.

Строительные работы на земельном участке в Красной Поляне проводились по заданию собственника территории.

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