В горах Северского района нашли новые дольмены

На территории Северского района сохранилось немало следов древних цивилизаций, среди них и каменные мегалиты.

Представители местного отделения Русского географического общества отправились в экспедицию в долинах рек Афипс и Иль, чтобы найти новые дольмены.

«Первую группу мегалитов, частично разрушенных, удалось обнаружить за станицей Дербентской на спуске Синего хребта. Вторую — в Сосновой Щели», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

Он добавил, что в долине реки Афипс за Планческой Щелью нашли останки двух дольменов и древние могильники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»: дольмены разбросаны по всему миру: в России, Корее, Индии, Северной Африке, Израиле. По официальной версии, это своего рода гробницы, но некоторые ученые считают их оккультными сооружениями.