Создать на «Госуслугах» сервис для проверки нянь предложили в Госдуме РФ

По словам авторов инициативы, это даст возможность узнавать информацию о судимости, психических расстройствах и наличии необходимых медицинских справок у соискателей.

Депутаты ГД РФ направили обращение на имя министра цифрового развития Максута Шадаева с просьбой рассмотреть возможность создания сервиса для проверки нянь и домашних помощников на портале «Госуслуги» .

Авторы инициативы отметили, что у нуждающихся в услугах нянь нет возможности проверить необходимую информацию о соискателях через официальные сервисы.

«Это создает ситуацию, при которой семья вынуждена действовать вслепую, доверяя постороннему человеку без возможности предварительно оценить потенциальные риски», — пояснили депутаты.

Они также отметили, что через «Госуслуги» можно проверять налоговые задолженности, справки об отсутствии судимости, а также медицинские допуски к работе.

«Логичным шагом видится объединение таких возможностей в рамках единого безопасного инструмента, специально предназначенного для найма няни. Использование уже существующей цифровой инфраструктуры существенно облегчило бы процедуру проверки и сделало ее доступной каждому пользователю без лишней бюрократической волокиты», — цитирует текст документа ТАСС.

