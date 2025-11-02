В Госдуме предложили использовать маткапитал на оплату услуг нянь

Депутат Госдумы рассматривают возможность использовать средства маткапитала на услуги нянь. Перед этим планируют законодательно закрепить институт нянь в России.

О новой инициативе рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она отметила, что перед внедрением такой нормы надо урегулировать деятельность помощников по уходу за детьми.

«При правильном контроле обучения, сдачи экзаменов, благонадежности, «белом» оформлении следующий шаг, я думаю, может быть — обсуждение оплаты няни средствами материнского капитала так же, как сейчас у семьи есть возможность оплатить обучение ребенка либо посещение детского сада, в том числе у индивидуальных предпринимателей, с помощью материнского капитала», — пояснила Буцкая.

По действующим правилам, материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий. В том числе, на погашение ипотеки. А также не образование детей, формирование накопительной части пенсии родителей, социальную адаптацию в общество детей-инвалидов, сообщает ТАСС.

Читайте также: в России сумма материнского капитала при рождении первого ребенка в 2026 году составит 737 тыс. 205 рублей. Далее выплата будет увеличиваться.

