Создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников предложили в Госдуме

Часто россиянам поступают звонки от мошенников, представляющихся членами разных финансовых организаций.

С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он отметил, что несмотря на попытки пресечь мошенническую деятельность, полностью искоренить такие преступления пока не удается.

По словам Милонова, зачастую в опасности граждане старшего возраста и пенсионеры, поскольку они доверяют звонкам из «банка» или людям, которые представляются якобы сотрудниками службы безопасности.

Он добавил, что у мошенников в отношении пенсионеров есть определенные схемы, например, — «обновление» социальной карты. Согласно инициативе, горячий линия будет оказывать оперативную консультацию, а также позволить заявить о факте преступления.

«Учитывая важность и серьезность проблемы, прошу вас рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с предотвращением подобных преступлений», — цитирует обращение депутата RT.

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