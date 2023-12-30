Союз журналистов Кубани доставил очередную партию гумпомощи в ЛНР

Накануне Нового года Союз журналистов Кубани вернулся из очередной гуманитарной поездки в Донбасс. В помощи детям, старикам и раненым бойцам участвовали коллективы 16 СМИ Краснодарского края.

За сутки представители Союза журналистов Кубани побывали в школах-интернатах городов Стаханова, Ирмино, Перевальска, где живут сироты, и в Алчевском приюте для временного содержания детей. Заехали также в православное учреждение для одиноких и брошенных стариков, а также к раненым бойцам отдельной добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Север Z».

Главный подарок для детей-сирот от журналистов — поход в цирк. На средства, собранные коллективами 16 средств массовой информации Краснодарского края, 160 сирот в течение января побывают на представлении в луганском цирке.

Журналисты также подарили детям всех четырех детских учреждений современные «Яндекс Станции» с голосовым помощником Алисой.

Кроме того, детям и и пожилым людям отвезли 250 кг мандаринов, 400 кг яблок, 60 кг меда, свежую рыбу, сладости и игрушки.

Для раненых бойцов-добровольцев собрали медикаменты, постельное белье, одеяла, теплую одежду, сухие супы и борщи. Волонтеры одного из районов Кубани изготовили 10 буржуек, а редакция «Голоса правды» приобрела пять дизельных отопителей. Подарки бойцам и детям-сиротам передали также ученики школ станиц Марьянской и Северской.

Гуманитарную поездку поддержали редакции ГТРК «Кубань», МТРК «Краснодар», газеты «ЮгTimes», преподаватели кафедры истории и правового регулирования СМИ факультета журналистики, коллективы 13 районных газет и лично руководитель департамента информационной политики Галина Жукова.

Выселковская редакция собрала большое количество медикаментов для раненых и игрушек, Северская и Абинская — сухие супы, сладости, яблоки, хурму и другие продукты.

«На призыв наших коллег откликнулись волонтеры, фермеры, предприниматели многих районов. Те же сухие супы, так нужные бойцам на передовой, предложили именно волонтеры. А фермеры предоставили фрукты и продукты питания. Неважно сколько, важно, что все помогали искренне и от души. Получилось большое совместное доброе дело», — сказала председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань.

Читайте также: гуманитарную помощь от Кубанского казачьего войска доставили добровольцам.