Гуманитарную помощь от Кубанского казачьего войска доставили добровольцам

Заместители атамана Кубанского казачьего войска передали на Запорожское направление и в ЛНР партии бронежилетов и касок, автомобили повышенной проходимости, спальные мешки, FPV-дроны, мандарины и новогодние подарки.

Заместитель атамана Александр Слипченко доставил гумпомощь казачьим добровольческим отрядам «БАРС-1» имени Захария Чепеги и «БАРС-11» («Кубань»). Он вручил бойцам войсковые награды, командирам — атаманские часы.

Заместитель атамана Максим Медянников и председатель Союза казачьей молодежи Кубани Владислав Кириченко посетили отряд спецназначения «Кубань» (БАРС-16). Также они доставили сладости и новогодние подарки в военные госпитали Ростова и Краснодара.

«К новогодним и рождественским праздникам поздравили наших казаков-добровольцев, успешно выполняющих боевые задачи на разных направлениях в зоне проведения спецоперации. Практически еженедельно казаки удостаиваются государственных наград и регулярно вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом. Всего в составе трех казачьих отрядов, двух дивизионов и воинских частей выполняют боевые задачи свыше 6,9 тыс. человек», — сообщил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Гуманитарную помощь для жителей новых регионов и мобилизованных в преддверии праздников направили из ряда казачьих обществ региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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