Союз женщин России открыл фестиваль «Сочинская весна»

С 10 по 12 апреля в Сочи пройдет III международный фестиваль «Сочинская весна». Организаторами выступили Союз женщин России и его региональные представительства: краевое отделение СЖР и женсовет Сочи.

Фестиваль соберет лидеров общественного мнения среди руководителей региональных отделений и клубов женщин-предпринимателей Союза женщин России, разработчиков социально-предпринимательских проектов и креативных индустрий из более чем 40 регионов РФ, а также Абхазии, Беларуси, Казахстана и Китая.

«Этот юбилейный победный год в нашей стране назван Годом Защитника Отечества. А рядом с мужчинами всегда были наши женщины — матери, жены, сестры. Мы и сегодня делаем все, чтобы наши защитники чувствовали и нашу заботу, и поддержку, и любовь. И об этом мы тоже будем говорить на Фестивале», — сказала председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

Участников мероприятия ждет десять образовательных сессий, мотивирующих женщин к активным действиям, саморазвитию и продвижению в информационном пространстве, диалоговые площадки лидеров гражданского общества и представителей органов власти различного уровня.

Девизом этого года станет — «Успешная женщина — успешная страна».

«Я считаю, что эти слова очень точно отражают суть самого фестиваля. В нашей стране много очень талантливых и успешных женщин, их жизненный и деловой опыт актуален и востребован. Одна из главных целей «Сочинской весны» — обобщить этот опыт в одном месте, на одной креативной площадке, чтобы дальше распространять по всей стране в самых разных форматах женского движения», — отметила организатор фестиваля, председатель совета и клуба женщин-предпринимателей Сочи, амбассадор Союза женщин России Татьяна Ромашкина.

Фестиваль «Сочинская весна» поддерживают аппарат губернатора Краснодарского края, администрация Сочи, фонд региональных социальных программ «Наше будущее», сообщает Юг Times.

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