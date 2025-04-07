Министр экономического развития России посетил стенд Кубани на форуме в Абу-Даби

О представленности Краснодарского края на форуме AIM Congress 2025 руководителю министерства Максиму Решетникову рассказала директор регионального агентства по привлечению инвестиций Юлия Приходько.

Максим Решетников отметил, что для зарубежных инвесторов максимально перспективны отрасли, направленные на внутренний российский рынок. По его словам, министерство занимается улучшением инвестклимата в стране, разрабатывает меры поддержки российских и зарубежных инвесторов, в том числе благодаря механизмам государственно-частного партнерства в новых отраслях.

Юлия Приходько подчеркнула, что у кубанской делегации запланированы несколько переговоров с представителями крупного бизнеса арабских стран. Предусмотрены такие кейсы, как промплощадки, объекты санаторно-курортного и транспортно-логистического комплексов.

«Иностранный бизнес активно интересуется возможностями инвестирования в Краснодарский край — уже в первый день работы мы набрали базу перспективных контактов для дальнейшей точечной проработки», — отметила Юлия Приходько.

Участниками форума стали более 25 тыс. человек из 180 стран мира. Для них проведут более 400 сессий. Ключевые посвятят прямым зарубежным инвестициям, мировой торговле, финансам, цифровой экономике, бизнесу и устойчивому развитию.

Кубанскую делегацию возглавил вице-губернатор Александр Руппель. Он отметил, что с 2021 года объем инвестиций в регионе вырос в два раза, заняв шестое место в РФ по уровню инвестиционной активности, по объему инвестиций край попал в топ-3.

«Диверсифицированная экономика, выгодное геоположение и бесшовная прозрачная система государственной поддержки делают край одним из самых привлекательных регионов для мирового капитала. В рамках форума представим потенциальным партнерам конкретные предложения в приоритетных отраслях экономики», — добавил он.

Замглавы рассказал, что ежегодная поддержка бизнеса в регионе составила более 48 млрд рублей. В том числе льготный заем по ставкам от 0,1% годовых, налоговые преференции и отраслевые субсидии. При этом в крае действует комплексная система по сопровождению инвестпроектов от идеи до запуска по принципу «одного окна», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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